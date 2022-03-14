На Запоріжжі у окупантів втрати на напрямку Василівка - Пологи, - очільник ОВА
Російські війська не можуть досягнути результату на Запоріжжі і постійно перебувають під вогнем українських захисників.
Про це у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Еспресо.TV.
"Але головна мета ведення бойових дій на території Запорізького краю ворогом не досягнута.
Що стосується наших підрозділів - вони продовжують наносити вогневі ураження по противнику як на передньому краї , так і вглиб його оперативної побудови і бойових порядків. Окупанти понесли втрати на напрямку Василівка – Пологи", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, окупанти зруйнували очисні споруди Запоріжжя
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.05
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе