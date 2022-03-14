На Запоріжжі у окупантів втрати на напрямку Василівка - Пологи, - очільник ОВА

Про це у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Еспресо.TV.

"Але головна мета ведення бойових дій на території Запорізького краю ворогом не досягнута.

Що стосується наших підрозділів - вони продовжують наносити вогневі ураження по противнику як на передньому краї , так і вглиб його оперативної побудови і бойових порядків. Окупанти понесли втрати на напрямку Василівка – Пологи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, окупанти зруйнували очисні споруди Запоріжжя

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