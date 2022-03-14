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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти зруйнували очисні споруди Запоріжжя, в Дніпро потраплять нечистоти

14 березня, 2022 понедiлок
16:18
війна з Росією Окупанти зруйнували

У результати обстрілу військами РФ очисних споруд Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, який знаходиться у с. Верхня Криниця, зруйновано декілька важливих об’єктів

Про це повідомив голова Запорізької ОДА (ОВА) Олександр Старух, передає Еспресо. TV.

Крім руйнування адміністративної будівлі пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації.

Навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе. Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до р. Дніпро без будь якого очищення. 

За першої ж можливості, коли з’явиться доступ до цих об’єктів, ремонтні роботи будуть обов’язково проведені.

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