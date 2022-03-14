Окупанти зруйнували очисні споруди Запоріжжя, в Дніпро потраплять нечистоти

Про це повідомив голова Запорізької ОДА (ОВА) Олександр Старух, передає Еспресо. TV.

Крім руйнування адміністративної будівлі пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації.

Навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе. Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до р. Дніпро без будь якого очищення.

За першої ж можливості, коли з’явиться доступ до цих об’єктів, ремонтні роботи будуть обов’язково проведені.

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