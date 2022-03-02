Мера Південного, Харківської області, Брюханова затримали за держзраду

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Він провів нараду з головами РДА та громадами області. Олег Синєгубов пообіцяв робити такі зустрічі щоденними, щоб підтримувати комунікацію та спільно вирішувати нагальні питання оборони та забезпечення життєдіяльності області.



Крім того, на нараді відбулася військова спецоперація. Було затримано за держзраду мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції та дільничного інспектора.



"Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом! Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові надалі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: "розстрілювати будуть на місці". У нас є сили відстоювати своє! І ми це робимо!" - наголосив Олег Синєгубов.

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