Мера Слов'янська Ляха мобілізували до ЗСУ, - голова ОДА

Про це заявив очільник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у коментарі Новинам Донбасу

"Його мобілізовано. Є певна процедура, як людину відряджають зі Збройних сил і погоджує командувач операцією Об'єднаних сил для того, щоб в подальшому той очолив військово-цивільну адміністрацію", - сказав Кириленко



Але він не підтвердив, що Ляха призначать главою ВЦА Слов'янська.

14 квітня міський голова Слов'янська Вадим Лях виступив за введення на території міста військово-цивільної адміністрації та призначення місцевих виборів.