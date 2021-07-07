Мера Слов'янська Ляха мобілізували до ЗСУ, - голова ОДА
Міський голова Слов'янська Вадим Лях мобілізований до армії
Про це заявив очільник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у коментарі Новинам Донбасу
"Його мобілізовано. Є певна процедура, як людину відряджають зі Збройних сил і погоджує командувач операцією Об'єднаних сил для того, щоб в подальшому той очолив військово-цивільну адміністрацію", - сказав Кириленко
Але він не підтвердив, що Ляха призначать главою ВЦА Слов'янська.
- 14 квітня міський голова Слов'янська Вадим Лях виступив за введення на території міста військово-цивільної адміністрації та призначення місцевих виборів.
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