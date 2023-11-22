Мережа Х направить частину своїх доходів на гуманітарну допомогу для Ізраїлю, - Маск

Про це Ілон Маск написав у Х.

"Корпорація Х жертвуватиме всі доходи від реклами та підписок, пов'язані з війною в Газі, лікарням в Ізраїлі та Червоному хресті/півмісяці в Газі", - написав Маск.

За його словами, компанія буде відстежувати, куди і як витрачаються кошти, щоб вони не потрапили до рук бойовиків ХАМАС.

"Ми повинні піклуватися про невинних незалежно від раси, віросповідання, релігії чи будь-чого іншого", - додам Маск.