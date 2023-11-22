Мережа Х направить частину своїх доходів на гуманітарну допомогу для Ізраїлю, - Маск
Бізнесмен Ілон Маск заявив, що частину доходів від соціальної мережі Х (раніше Twitter) планує направити на гуманітарну допомогу до лікарень Ізраїлю
Про це Ілон Маск написав у Х.
"Корпорація Х жертвуватиме всі доходи від реклами та підписок, пов'язані з війною в Газі, лікарням в Ізраїлі та Червоному хресті/півмісяці в Газі", - написав Маск.
За його словами, компанія буде відстежувати, куди і як витрачаються кошти, щоб вони не потрапили до рук бойовиків ХАМАС.
"Ми повинні піклуватися про невинних незалежно від раси, віросповідання, релігії чи будь-чого іншого", - додам Маск.
- Нещодавно Білий дім звинуватив Ілона Маска у поширенні "огидної брехні" про євреїв після того, як власник компанії X схвально відреагував на антисемітський пост на платформі.
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