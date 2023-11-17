Білий дім розкритикував відповідь Ілона Маска на антисемітський пост на платформі Х

Про це повідомляє ВВС.

У середу Ілон Маск відповів на пост, який звинувачував єврейські громади в розпалюванні "ненависті до білих" і який містив антисемітську теорію змови, назвавши її "чистою правдою".

Це виглядало як схвалення расистської та антисемітської теорії змови, відомої як "геноцид білих", яка стверджує, що євреї систематично заохочують імміграцію "небілих" людей до західних країн з метою "знищення" білої раси.

Маск заперечив, що пост був антисемітським. Але прессекретар Білого дому заявив, що його схвалення посту, який викликав гнів в Інтернеті, було "неприйнятним".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо цю огидну пропаганду антисемітської та расистської ненависті", - заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Він відзначив, що в дописі, на який відповів пан Маск, йдеться про теорію змови, яка мотивувала людину, що вбила 11 людей у синагозі Піттсбурга в 2018 році.

"Неприпустимо повторювати огидну брехню, що стоїть за найбільш фатальним актом антисемітизму в американській історії, в будь-який час, не кажучи вже про місяць після найсмертоноснішого дня для єврейського народу з часів Голокосту", - сказав пан Бейтс, маючи на увазі атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Натомість компанія Х заявила, що вона має сильніший контроль за безпекою бренду, ніж інші соціальні мережі, і що рівень мови ненависті та екстремізму на платформі знизився, попри значні скорочення в команді з безпеки компанії. Кілька зовнішніх груп не погоджуються з оцінкою компанії та стверджують, що екстремізм і мова ворожнечі зросли під керівництвом Ілона Маска.