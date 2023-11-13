У Франції понад 182 тис. людей вийшли на марші проти антисемітизму

Про це повідомила французька поліція, передає Le Parisien.

За даними правоохоронців, тільки в Парижі на марш проти антисемітизму вийшло 105 тис. людей. Зокрема в акції взяли участь прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн та експрезиденти Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі.

"Долучилося багато співгромадян. Для мене було важливо бути там зі своїм урядом, щоб сказати, що Республіка повинна захищати своїх співгромадян. Поліція, жандарми, судді дуже мобілізовані, щоб запобігти будь-якому насильству проти наших співгромадян єврейської релігії", — сказала прем'єр-міністр Елізабет Борн.

Водночас чинного президента країни Емманюеля Макрона на акції не було. Проте Макрон підтримав її, заявивши, що приєднається "подумки".

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Французи відгукнулися на заклики голови французького сенату Жерара Ларше та речника Національної асамблеї Яеля Браун-Піве вийти на марш проти антисемітизму.

Акції відбувалися під слоганом "За республіку, проти антисемітизму". Організатори просили приходити без національних прапорів, проте в натовпі все ж було кілька прапорів Франції та Ізраїлю.

Акція в Парижі відбулася без інцидентів, учасники дякували поліції за охорону громадського порядку.