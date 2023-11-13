У Франції понад 182 тис. людей вийшли на марші проти антисемітизму
У неділю, 12 листопада, у Франції до вуличних акцій проти антисемітизму долучилися понад 182 тис. громадян
Про це повідомила французька поліція, передає Le Parisien.
За даними правоохоронців, тільки в Парижі на марш проти антисемітизму вийшло 105 тис. людей. Зокрема в акції взяли участь прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн та експрезиденти Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі.
"Долучилося багато співгромадян. Для мене було важливо бути там зі своїм урядом, щоб сказати, що Республіка повинна захищати своїх співгромадян. Поліція, жандарми, судді дуже мобілізовані, щоб запобігти будь-якому насильству проти наших співгромадян єврейської релігії", — сказала прем'єр-міністр Елізабет Борн.
Водночас чинного президента країни Емманюеля Макрона на акції не було. Проте Макрон підтримав її, заявивши, що приєднається "подумки".
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Французи відгукнулися на заклики голови французького сенату Жерара Ларше та речника Національної асамблеї Яеля Браун-Піве вийти на марш проти антисемітизму.
Акції відбувалися під слоганом "За республіку, проти антисемітизму". Організатори просили приходити без національних прапорів, проте в натовпі все ж було кілька прапорів Франції та Ізраїлю.
Акція в Парижі відбулася без інцидентів, учасники дякували поліції за охорону громадського порядку.
- 30 жовтня в аеропорту Махачкали відбулися антисемітські акції. Кілька тисяч людей викрикували гасла на підтримку Палестини, а в руках у них антиізраїльські плакати. Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні цих антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.
- Після цього уряд Ізраїлю звернувся до своїх громадян із закликом утримуватися від поїздок за кордон, а в разі перебування за межами країни приховувати свої національні особливості.
- У Лондоні закрились дві єврейські школи через збільшення кількості антисемітських інцидентів у світі.
- Єврокомісія назвала антисемітські акції мерзенними діями проти цінностей Європи.
- У Монреалі невідомі атакували синагогу та єврейський центр, а також двічі впродовж тижня обстріляли єврейські школи.
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