"Франція, якої бояться наші єврейські співгромадяни, не є Францією", - Макрон

Текст звернення оприлюднено на офіційному сайті Єлисейського палацу.

Як наголосив глава французької держави, нація зіткнулася з "відродженням неприборканого антисемітизму".

"За останній місяць на нашій землі було вчинено понад тисячу антисемітських дій. За кілька тижнів зафіксовано втричі більше актів ненависті проти наших співвітчизників-євреїв, ніж за весь минулий рік", - зазначив Макрон.

"Тому наші єврейські співвітчизники відчувають обґрунтоване занепокоєння. Вони бояться водити дітей до школи. Бояться йти наодинці додому. Бояться настільки, що готові приховувати своє ім’я, аби захистити себе. Їх охоплює туга і самотність. Це так, ніби відчуття з минулого й пережите їхніми батьками, дідусями та бабусями раптом спливло на поверхню", - йдеться в зверненні президента Франції.

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"Франція, якої бояться наші єврейські співгромадяни, не є Францією. Франція, де французи бояться через свою релігію чи походження, не є Францією. Ось чому в ім’я французького народу наші внутрішні сили безпеки, так само як і наші судді, мобілізовані щоб застосувати силу закону. За місяць було здійснено сотні арештів і відкрито десятки судових проваджень. Потрібно повернути антисемітизм туди, де йому місце: в суд та за ґрати. Жодної терпимості до нетерпимості!", - заявив Емманюель Макрон.

Також він підтримав марші солідарності з Ізраїлем, що проходять у Франції.

Скільки євреїв та арабів живе у Франції

Оксана Мельничук, кандидатка політичних наук Паризького університету Дені Дідро, розповіла в етері Еспресо, що саме в 68-мільйонній Франції проживають найбільші в Європі єврейська та арабська громади.

Як стверджує науковиця, євреїв у Франції мешкає 200 тисяч. А щодо арабів, то цифра коливається між 7 та 12 млн, бо 7-9 млн - це офіційна кількість арабів-мусульман у Франції, а 12 млн - з урахуванням тих, хто перебуває там нелегально.