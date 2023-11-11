Ізраїль має припинити вбивати немовлят і жінок у Газі, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази, унаслідок яких гинуть місцеві жителі, зокрема діти та жінки
Про це він сказав в інтерв’ю BBC.
За словами Макрона, бомбардуванням "немає виправдань", а припинення вогню піде на користь Ізраїлю. Франція визнає, що Ізраїль має право захищати себе, але "ми закликаємо їх припинити це бомбардування" в Газі.
"Де-факто - сьогодні бомбардують цивільних - де-факто. Ці діти, ці жінки, ці старі люди піддаються бомбардуванням і гинуть. Для цього немає жодних підстав і жодної легітимності. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися", - сказав президент Франції.
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