Ізраїль має припинити вбивати немовлят і жінок у Газі, - Макрон

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

За словами Макрона, бомбардуванням "немає виправдань", а припинення вогню піде на користь Ізраїлю. Франція визнає, що Ізраїль має право захищати себе, але "ми закликаємо їх припинити це бомбардування" в Газі.

"Де-факто - сьогодні бомбардують цивільних - де-факто. Ці діти, ці жінки, ці старі люди піддаються бомбардуванням і гинуть. Для цього немає жодних підстав і жодної легітимності. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися", - сказав президент Франції.