Макрон назвав помилкою масштабну наземну операцію Ізраїлю в Газі

Про це повідомляє France 24.

Французький лідер зазначив, що така операція завдасть шкоди цивільному населенню і не гарантуватиме Ізраїлю довгострокову безпеку.

"Якщо це масоване вторгнення, яке ставить під загрозу життя цивільних, то я думаю, що це помилка…і для Ізраїлю, тому що воно навряд чи захистить Ізраїль в довгостроковій перспективі і тому, що воно несумісне з повагою до цивільного населення", - заявив Макрон.

Також він заявив, що протягом наступних 48 годин відправить корабель ВМС Франції до берегів Гази для підтримки місцевих лікарень.