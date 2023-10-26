Макрон назвав помилкою масштабну наземну операцію Ізраїлю в Газі
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що проведення масштабної наземної операції Ізраїлем у Секторі Газа було б помилкою
Про це повідомляє France 24.
Французький лідер зазначив, що така операція завдасть шкоди цивільному населенню і не гарантуватиме Ізраїлю довгострокову безпеку.
"Якщо це масоване вторгнення, яке ставить під загрозу життя цивільних, то я думаю, що це помилка…і для Ізраїлю, тому що воно навряд чи захистить Ізраїль в довгостроковій перспективі і тому, що воно несумісне з повагою до цивільного населення", - заявив Макрон.
Також він заявив, що протягом наступних 48 годин відправить корабель ВМС Франції до берегів Гази для підтримки місцевих лікарень.
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- Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац.
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- 22 жовтня Версальський палац під Парижем був евакуйований з міркувань безпеки опівдні в неділю всьоме за останні вісім днів, і знову відкрився через дві години після перевірки.
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- Президент Франції Макрон під час свого візиту до Ізраїлю заявив, що Франція не залишить країну у боротьбі з ХАМАСом, але водночас застеріг від ризиків регіонального конфлікту.
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