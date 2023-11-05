"За антисемітськими мотивами". У французькому Ліоні поранили ножем жінку
У суботу, 4 листопада 2023 року, в місті Ліон (Франція) невідомий чоловік у капюшоні завдав ударів ножем 30-річній жінці єврейської національності. Це трапилося на порозі її будинку
У неділю, 5 листопада, потерпілу вже виписали з лікарні Едуарда-Ерріо. Про це пише місцеве видання LYON MAG.com.
"Неглибокі рани на животі вимагали накладання швів", - зазначається у повідомленні.
Жінка звернулася до поліції. Розпочато розслідування "замаху на вбивство, обтяженого тим, що дія могла бути зумовлена антисемітським мотивом".
Потерпіла є юдейського віросповідання і біля вхідних дверей тримає мезузу. Зараз на її дверях також виявили свастику.
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За її словами, вона не знайома з чоловіком, який в суботу о 13:00 подзвонив їй у двері, й коли потерпіла відчинила йому, то він вдарив її ножем.
"Не кажучи ні слова, завдав їй два ножові поранення в живіт", - цитує адвоката потерпілої 20minutes.fr.
Ніж поліцейські знайшли на місці скоєння злочину.
За даними 20minutes.fr, починаючи з 7 жовтня, тобто з моменту нападу ХАМАСу на Ізраїль й розгортання нової арабо-ізраїльської війни, у Франції сталося 857 антисемітських актів. Це стільки ж, скільки й за минулий рік.
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