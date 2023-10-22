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Президентку синагоги Детройта знайшли вбитою біля свого будинку з численними ножовими пораненнями

22 жовтня, 2023 неділя
14:52
Світ Поліція на місті, де була знайдена мертвою Саманта Волл. Детройт 21 жовтня 2023 року

Вранці 21 жовтня президентку детройтської синагоги, яка мала політичні зв'язки, знайшли зарізаною біля власного будинку. Поліція та ФБР розпочали розслідування вбивства

Про це повідомляє Detroit free press.

Ранком суботи, 21 жовтня, 40-річна Саманта Волл, яка очолювала синагогу Isaac Agree Downtown Detroit, а раніше працювала на представницю США Еліссу Слоткін, а також у кампанії переобрання генерального прокурора демократки Дани Нессель, знайшли вбитою з численними ножовими пораненнями біля власного будинку в районі парку Лафайєт, на схід від центру міста.

У другій половині дня, приблизно о 14:00, поліція заявила, що розпочала розслідування щодо вбивства Волл.

Поліція оточила елітний міський район попереджувальною стрічкою, а спецпідрозділ поліції штату Мічиган був у засідці.

"Протягом останніх кількох годин ми мобілізували багато ресурсів і використовували всі наявні ресурси правоохоронних органів і громади, щоб допомогти продовжити розслідування. Зрозуміло, що цей злочин залишає багато питань без відповіді", - заявив начальник поліції Детройта Джеймс Уайт і сказав, що оновлена ​​інформація про розслідування надійде в неділю, 22 жовтня.

Поліцейські знайшли по кривавому сліду, який вів до дому жертви, місце, де, на думку слідчих, сталося вбивство, заявила поліція виданню The Detroit News.

Волл очолювала синагогу з 2022 року та брала участь в інших місцевих єврейських організаціях.

Єврейська федерація Детройта надіслала членам громади повідомлення, в якому йшлося, що вона зв'язалася з правоохоронними органами й що "наразі немає відомих загроз громаді". Жодних доказів того, що це була цілеспрямована дія, мотивована антисемітизмом, не було представлено, поінформувало видання Click on Detroit.

За словами рабина вбитої, поліція поки не встановила мотив вбивства. Речник детройтського офісу ФБР Габріель Шленкер повідомив в електронному листі, що ФБР знає про вбивство і надає допомогу поліції Детройта.

Повідомляється, що Волл займалась державною і місцевою політикою, працюючи або керуючи кампаніями, у тому числі прокурора Нессела, сенатора від штату Мічиган Стефані Чанг і Дензела МакКемпбелла, який балотувався на посаду секретаря Детройта. Усі вони, інші політики та діячі висловили співчуття щодо смерті Волл.

Саманта Волл

Фото: Getty Images

  • Зранку п'ятниці, 13 жовтня, у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
  • Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац. 
  • 18 жовтня у Франції евакуювали пасажирів шести аеропортів. До них надійшли повідомлення про замінування. Крім того, відбулась евакуація відвідувачів Версальського палацу. 
  • 21 жовтня відвідувачів Версальського палацу евакуювали вшосте за тиждень: до поліції надійшло повідомлення про замінування.
  • 22 жовтня Португалія підвищила рівень терористичної загрози із "помірного" до "значного" у зв’язку з війною між Ізраїлем та ХАМАС.
  • Відвідувачів Версальського палацу у Франції у неділю, 22 жовтня, евакуювали всьоме за останні сім днів через загрозу вибуху.

Кримінал
Ізраїль
Палестина
США
Війна в Ізраїлі
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