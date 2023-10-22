Всьоме за останні вісім днів Версальський палац евакуйовують через загрозу вибуху

Про це повідомляє пресслужба Версальського палацу у соцмережі Х.

Сьогодні, 22 жовтня, Версальський палац у Франції евакуювали всьоме за останні сім днів. За інформацією пресслужби Версальського палацу, евакуація відбулась через загрозу вибуху.

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється знову, щойно будуть проведені перевірки. Ми дякуємо вам за розуміння", - повідомила адміністрація.