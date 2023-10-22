Всьоме за останні вісім днів Версальський палац евакуйовують через загрозу вибуху
Відвідувачів Версальського палацу у Франції у неділю, 22 жовтня, евакуювали всьоме за останні сім днів через загрозу вибуху
Про це повідомляє пресслужба Версальського палацу у соцмережі Х.
Сьогодні, 22 жовтня, Версальський палац у Франції евакуювали всьоме за останні сім днів. За інформацією пресслужби Версальського палацу, евакуація відбулась через загрозу вибуху.
"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється знову, щойно будуть проведені перевірки. Ми дякуємо вам за розуміння", - повідомила адміністрація.
- Зранку п'ятниці, 13 жовтня, у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
- Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац.
- 18 жовтня у Франції евакуювали пасажирів шести аеропортів. До них надійшли повідомлення про замінування. Крім того, відбулась евакуація відвідувачів Версальського палацу.
- 21 жовтня відвідувачів Версальського палацу евакуювали вшосте за тиждень: до поліції надійшло повідомлення про замінування.
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