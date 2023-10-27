Макрон був у стані дипломатичного шпагату: політикиня про візит лідера Франції до Ізраїлю та Палестини

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Важливо дуже зрозуміти в ситуації з візитом Макрона до Ізраїлю, що також це був перший візит західного лідера в Рамаллу (адміністративна столиця частково визнаної Палестинської держави - ред.) на палестинській території. Макрон був, чесно кажучи, в стані дипломатичного шпагату, і відчувалося, що йому дуже важко тримати якусь лінію. Бо саме у Франції мешкає найбільша єврейська громада в Європі та найбільша арабська громада в Європі", - підкреслила політикиня.

За її словами, євреїв у Франції мешкає 200 000. А щодо арабів, то цифра коливається між 7 та 12 млн, бо 7-9 млн - це офіційна кількість арабів мусульман у Франції, а 12 млн - з урахуванням тих, хто нелегально перебуває.

"Відповідно, чи можете собі уявити, з яким багажем приїхав Макрон? Бо, наприклад, весь французький політикум і медіа - це представники, власне, євреї. А от, що стосується передмість столиці, то Париж якраз весь оточений представниками палестинських біженців. От можете собі уявити, в яких лещатах знаходиться президент Франції", - прокоментувала Оксана Мельничук.

Мельничук додала, що 21 та 22 жовтня у Парижі на підтримку Палестини відбулася демонстрація, у якій взяли участь 30 000 палестинців.