Макрон був у стані дипломатичного шпагату: політикиня про візит лідера Франції до Ізраїлю та Палестини
Оксана Мельничук, кандидатка політичних наук Паризького університету Дені Дідро, зазначила, що саме у Франції проживають найбільші в Європі єврейська та арабська громади
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Важливо дуже зрозуміти в ситуації з візитом Макрона до Ізраїлю, що також це був перший візит західного лідера в Рамаллу (адміністративна столиця частково визнаної Палестинської держави - ред.) на палестинській території. Макрон був, чесно кажучи, в стані дипломатичного шпагату, і відчувалося, що йому дуже важко тримати якусь лінію. Бо саме у Франції мешкає найбільша єврейська громада в Європі та найбільша арабська громада в Європі", - підкреслила політикиня.
За її словами, євреїв у Франції мешкає 200 000. А щодо арабів, то цифра коливається між 7 та 12 млн, бо 7-9 млн - це офіційна кількість арабів мусульман у Франції, а 12 млн - з урахуванням тих, хто нелегально перебуває.
"Відповідно, чи можете собі уявити, з яким багажем приїхав Макрон? Бо, наприклад, весь французький політикум і медіа - це представники, власне, євреї. А от, що стосується передмість столиці, то Париж якраз весь оточений представниками палестинських біженців. От можете собі уявити, в яких лещатах знаходиться президент Франції", - прокоментувала Оксана Мельничук.
Мельничук додала, що 21 та 22 жовтня у Парижі на підтримку Палестини відбулася демонстрація, у якій взяли участь 30 000 палестинців.
- Франція перебуває у стані підвищеної готовності з 13 жовтня після того, як у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
- Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац.
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- 21 жовтня відвідувачів Версальського палацу евакуювали вшосте за тиждень: до поліції надійшло повідомлення про замінування.
- 22 жовтня Версальський палац під Парижем був евакуйований з міркувань безпеки опівдні в неділю всьоме за останні вісім днів, і знову відкрився через дві години після перевірки.
- 23 жовтня міністр транспорту Франції Клеман Бон оголосив про посилення безпеки в аеропортах Парижа та на залізничних вокзалах у зв'язку з хвилями фейкових повідомлень про замінування.
- Президент Франції Макрон під час свого візиту до Ізраїлю заявив, що Франція не залишить країну у боротьбі з ХАМАСом, але водночас застеріг від ризиків регіонального конфлікту.
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