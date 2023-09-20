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Мережею поширюють фейкове відео, на якому Зеленському в Празі нібито свистять і кричать "Ганьба!"

20 вересня, 2023 середа
19:23
Світ Володимир Зеленський

Мережею поширюється фейковий ролик, на якому президента України Володимира Зеленського нібито освистали в Празі

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Після прибуття президента України до Празького Граду у липні цього року мешканці Праги освистали його та кричали "Ганьба!", - таке фейкове відео поширюють у TikTok і Telegram.

У Центрі пояснюють, що відео – підроблене. На нього наклали звукову доріжку з ролика 2014 року, на якому тодішній президент Чехії Мілош Земан зустрівся з невдоволенням натовпу, зазначили журналісти проєкту ProUkraїnu.

Відео зі свисток на адресу Зеленського поширюють у соцмережах TikTok і Telegram, звідки його потім "перезалили" користувачі Facebook, X (прим. - раніше Twitter) і російської соцмережі "ВКонтакте".

Відомо, що фейкове відео переглянули щонайменше 2,6 млн користувачів у TikTok. Згідно з даними соціологічного дослідження компанії Ipsos, понад 13% чехів вважають змонтоване відео цілком достовірним, ще майже 27% вважаю його доволі достовірним. 

"Це може бути наслідком того, що Чехія приділяє недостатньо уваги боротьбі з російською дезінформацією, якій постійно піддається впливу частина чеського суспільства", - зауважили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

  • Пропагандистські росЗМІ просувають фейк, що Сили оборони України, намагаючись прорвати російську оборону, вдаються до тактики "живого розмінування" своїми військовими, що означає нелюдське ставлення командування до своїх солдатів.
Україна
Росія
Чехія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
пропаганда
російські фейки
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