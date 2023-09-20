Мережею поширюють фейкове відео, на якому Зеленському в Празі нібито свистять і кричать "Ганьба!"
Мережею поширюється фейковий ролик, на якому президента України Володимира Зеленського нібито освистали в Празі
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Після прибуття президента України до Празького Граду у липні цього року мешканці Праги освистали його та кричали "Ганьба!", - таке фейкове відео поширюють у TikTok і Telegram.
У Центрі пояснюють, що відео – підроблене. На нього наклали звукову доріжку з ролика 2014 року, на якому тодішній президент Чехії Мілош Земан зустрівся з невдоволенням натовпу, зазначили журналісти проєкту ProUkraїnu.
Відео зі свисток на адресу Зеленського поширюють у соцмережах TikTok і Telegram, звідки його потім "перезалили" користувачі Facebook, X (прим. - раніше Twitter) і російської соцмережі "ВКонтакте".
Відомо, що фейкове відео переглянули щонайменше 2,6 млн користувачів у TikTok. Згідно з даними соціологічного дослідження компанії Ipsos, понад 13% чехів вважають змонтоване відео цілком достовірним, ще майже 27% вважаю його доволі достовірним.
"Це може бути наслідком того, що Чехія приділяє недостатньо уваги боротьбі з російською дезінформацією, якій постійно піддається впливу частина чеського суспільства", - зауважили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- Пропагандистські росЗМІ просувають фейк, що Сили оборони України, намагаючись прорвати російську оборону, вдаються до тактики "живого розмінування" своїми військовими, що означає нелюдське ставлення командування до своїх солдатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.71 Купівля 37.71Продаж 38.49
- EUR Купівля 40.53Продаж 41.5
- Актуальне
- Важливе