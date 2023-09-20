Мережею поширюють фейкове відео, на якому Зеленському в Празі нібито свистять і кричать "Ганьба!"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Після прибуття президента України до Празького Граду у липні цього року мешканці Праги освистали його та кричали "Ганьба!", - таке фейкове відео поширюють у TikTok і Telegram.

У Центрі пояснюють, що відео – підроблене. На нього наклали звукову доріжку з ролика 2014 року, на якому тодішній президент Чехії Мілош Земан зустрівся з невдоволенням натовпу, зазначили журналісти проєкту ProUkraїnu.

Відео зі свисток на адресу Зеленського поширюють у соцмережах TikTok і Telegram, звідки його потім "перезалили" користувачі Facebook, X (прим. - раніше Twitter) і російської соцмережі "ВКонтакте".

Відомо, що фейкове відео переглянули щонайменше 2,6 млн користувачів у TikTok. Згідно з даними соціологічного дослідження компанії Ipsos, понад 13% чехів вважають змонтоване відео цілком достовірним, ще майже 27% вважаю його доволі достовірним.

"Це може бути наслідком того, що Чехія приділяє недостатньо уваги боротьбі з російською дезінформацією, якій постійно піддається впливу частина чеського суспільства", - зауважили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.