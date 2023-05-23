Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що на території України працювали близько 400 підпільних гральних закладів із забезпеченням суворої конспірації.

"Клієнтів "підсаджували" на азартні ігри, щоб вони ставали постійними відвідувачами та заохочували приводити нових. Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів для безперешкодної незаконної діяльності", - додали прокурори.

Наголошується, що місячний обіг гральних закладів лише у Києві та Одесі становив у середньому 300 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели понад 200 обшуків в ході яких вилучено 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи, речі й предмети, які вказують на діяльність гральних закладів, а також майже вісім мільйонів гривень готівкою у різній валюті.