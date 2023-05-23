Настоятелю монастиря УПЦ МП з Мелітополя повідомлено про підозру

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади РФ на території Мелітопольського району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.

"Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу РФ. Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав "церемонію" оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей", - йдеться у дописі.

Фото: telegram-канал Офісу Генерального прокурора

23 травня повідомлялося, що Служба безпеки викрила на шпигунстві співробітника прикордонного управління ФСБ РФ. Він намагався створити агентурну мережу для отримання розвідувальної інформації про Сили оборони України.

За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.