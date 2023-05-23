Підтримував РФ та чекав на прихід "русского міра": настоятелю монастиря УПЦ МП з Мелітополя повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП), повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади РФ на території Мелітопольського району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.
"Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу РФ. Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав "церемонію" оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей", - йдеться у дописі.
Фото: telegram-канал Офісу Генерального прокурораЗа антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.
- 23 травня повідомлялося, що Служба безпеки викрила на шпигунстві співробітника прикордонного управління ФСБ РФ. Він намагався створити агентурну мережу для отримання розвідувальної інформації про Сили оборони України.
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