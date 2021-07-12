Меркель: Потрібна імплементація формули Штайнмаєра в українські закони
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність імплементації формули Штайнмаєра в українське законодавство
Про це вона заявила про під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 12 липня, передає Еспресо.TV.
“Нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство. Хочемо досягти, щоб в цих районах (Донецької та Луганської областей - ред.) були проведені вибори”, - заявила Меркель.
Вона також звернула увагу на посилений тиск на Україну через стягування зброї та контингенту військових з боку Білорусі.
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