Про це повідомляє AP.

Під час свого виступу в Лісабоні Меркель сказала, що "ви завжди дієте в той час, в якому перебуваєте" і що вона не шкодує про свої рішення.

"Під кутом зору того часу було дуже раціонально і зрозуміло отримувати трубопровідний газ, зокрема й із Росії, який був дешевшим, ніж скраплений природний газ із інших частин світу", – додала колишня канцлерка Німеччини.

Вона додала, що "навіть за часів "холодної війни" Росія була надійним постачальником енергоносіїв". "Жорстокий напад з боку Росії (на Україну) призвів до змін, це поворотний момент, і новий уряд, звичайно, повинен мати справу з цим, і він це робить", – сказала Меркель.

Відзначимо, що Ангела Меркель очолювала уряд Німеччини з 2005 по 2021 рік. Під час її перебування при владі був введений в експлуатацію газопровід "Північний потік-1", а також завершене будівництво "Північного потоку-2".

Як повідомляє Politico., уряд Німеччини у четвер розсекретив документ з оцінкою ризиків "Північного потоку-2", в якому стверджувалося, що все більша залежність від російського газу не загрожує постачанню енергоносіїв.

Оцінку ризиків "Північного потоку-2" було підготовлено 26 жовтня 2021 року – в останні дні роботи уряду Ангели Меркель. У документі стверджується, що сертифікація трубопроводу "не ставить під загрозу безпеку газопостачання Німеччини та ЄС".

"Для ринків Німеччини та сусідніх країн ризик серйозних перешкод безпечному постачанню у зв’язку з несправностями інфраструктури індивідуального постачання дуже обмежений", – зазначається в документі.

Натомість там стверджується, що "Північний потік-2" "збільшить гнучкість системи газопостачання Європейського Союзу шляхом створення буфера з додатковою потужністю на випадок пікових потреб".

Хоча в документі й розглядається варіант, за якого Росія припиняє постачання газу до Європи, його ймовірність описується як дуже низька, адже "постачання газу із СРСР, а пізніше – із Росії до Німеччини десятиліттями були надійні та регулювалися договорами навіть під час політичного тертя".

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