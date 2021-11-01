Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Мером Харкова обрали Ігоря Терехова

Мером Харкова обрали Ігоря Терехова

1 листопада, 2021 понедiлок
21:21
Суспільство

На виборах міського голови Харкова переміг чинний в. о. міського голови Ігор Терехов

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Голова Харківської ТВК Олена Матвієнко повідомила, що Ігор Терехов набрав 50,66% голосів виборців (146 240).

Інші кандидати набрали таку кількість голосів:

Михайло Добкін (самовисуванець) - 82 008 голосів;
Олександр Скорик ("Європейська Солідарність") - 15 462 голоси;
Костянтин Немичев (самовисуванець) - 20 295 голосів;
Аліна Мустафаєва (самовисуванка) - 9151 голос;
Володимир Плетньов ("Партія Шарія") - 8106 голосів;
Денис Ярославський (самовисуванець) - 5660 голосів.

Ігор Терехов - голова фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", секретар Харківської міської ради з 9 грудня 2020 року, виконувач обов'язків міського голови Харкова з 17 грудня 2020 року після смерті мера міста Геннадія Кернеса.

Терехов відомий зокрема тим, що виступав за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова всупереч закону про "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів". Крім того, Терехов виступав проти демонтажу бюста Жукова.

Депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва звинуватила Терехова у фальсифікації електронного підпису Геннадія Кернеса.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Харків
вибори мера
Читайте також:
ФК Львів
29 жовтня, 2021 п'ятниця
УЄФА заборонив українському клубу брати участь в єврокубках, - ЗМІ
Володимир Парасюк
31 жовтня, 2021 неділя
Екснардеп Парасюк став батьком
Анна Скороход та Антон Поляков
31 жовтня, 2021 неділя
"Ніхто не пояснює борозну на шиї від удушення". Анна Скороход каже, що Антона Полякова вбили
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.22
    Купівля 26.22
    Продаж 26.45
  • EUR
    Купівля 30.23
    Продаж 30.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
1 листопада
21:32
Олексій Резніков
"Слуги" підтримали кандидатуру Резнікова на посаду міністра оборони, а Верещук - на главу Мінреінтеграції
21:08
вакцинація
Поки що без "Дії": МОЗ роз'яснило, як отримати міжнародний COVID-сертифікат у разі вакцинації за кордоном
20:56
"Слуги Народу" обрали першого заступника голови фракції
20:31
Зеленський на кліматичному саміті: окуповані Крим і частина Донбасу - це дві екобомби в центрі Європи
20:14
Болгарський оператор припинив постачання газу до Румунії, Угорщини та Сербії через аварію на газогоні
19:38
Вперше за часи Незалежності: в Україні запускають серійне виробництво снарядів для підствольних та автоматичних гранатометів
19:32
"Дія" тестує генерування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тесту
19:26
Ironman
Українець тріумфував на турнірі Ironman
18:58
Василь Ломаченко
Офіційно: Top Rank анонсував наступний бій Ломаченка, відома дата і місце проведення
18:56
Зеленський обговорив із Меркель війну на сході України та енергетичну кризу в Європі
18:48
"Дніпро-1" - "Минай"
"Дніпро-1" розтрощив "Минай" в УПЛ
18:30
Нацполіція викрила розкрадання 60 млн грн на ремонті Дністровської ГАЕС
18:27
До трьох років ув'язнення: комітет Ради рекомендував посилити відповідальність за підробку COVID-документів
17:54
У Польщі затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів на Porsche
17:43
ООС
Окупанти обстріляли Об'єднані сили з протитанкової зброї, українські військові відповіли
17:32
Роберто Де Дзербі
"Шахтар" оголосив заявку на матч з "Реалом" у Лізі чемпіонів
17:26
Автомобіль із нардепом Кивою зупинили за порушення ПДР. У водія виявили підробні документи
17:22
Артем Мілевський
У "Динамо" передумали через 8 років повертати в клуб Мілевського, - ЗМІ
17:13
Інна Совсун
Про проблему з киснем у лікарнях влада знала з попередньої хвилі COVID-19, - Совсун
17:08
євробляха
Термін пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах спливе 10 листопада, - Держмитслужба
16:58
Анжеліка Терлюга (праворуч)
Призерка Олімпіади-2020 Терлюга розповіла, чи збирається завершити кар'єру
16:47
Ольга Стефанішина
На кліматичному саміті Україна протистоятиме російським спробам легалізувати окупацію Криму
16:34
МЗС
МЗС висловило протест у зв'язку з ліквідацією осередків українських меншин у Росії
16:26
Серхіо Агуеро
Зірка "Барселони" пропустить матч проти "Динамо" в ЛЧ через проблеми з серцем
16:20
Микола Княжицький
Правляча команда Зеленського продовжує тиск на "Суспільне" і наступ на свободу слова, - заява громадських діяічів і політиків
16:16
Opendatabot
Реєстр великих платників податків на наступний рік скоротився на 32 компанії, - Opendatabot
16:01
На Київщині правоохоронці викрили групу автокрадіїв
15:56
Дмитро Муратов
Нобелівську премію миру вручатимуть у грудні в Осло
15:47
вакцина
"Українці починають масово робити щеплення": за останні чотири дні в "Дії" згенерували 1 млн COVID-сертифікатів
15:46
посольство США
Російська риторика щодо України вводить в оману та сприяє ескалації напруженості, - посольство США
15:38
вибори в Україні
Вибори мера Харкова: імовірний другий тур, - "Опора"
15:37
Зеленський обговорив активізацію торгово-економічного і воєнного співробітництва з еміром Катара
15:24
"Маємо право на захист національних інтересів": військовий експерт про застосування Україною "Байрактарів" у зоні ООС
15:16
школа карантин
Двома дозами вакцини від коронавірусу щепилися 69,2% вчителів, - Шкарлет
15:12
Оголошено довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова 2021 року
15:07
COVID-сертифікат
У "червоних" зонах карантину посилять перевірки COVID-сертифікатів
14:54
Наталка Діденко
Українцям слід очікувати похолодання і дощі, - синоптик Наталка Діденко
14:46
Рада вимагатиме від Кабміну тимчасово заборонити експорт кисню, - Арахамія
14:43
Анатолій Тимощук
Контрабанда на 10 млн євро і грамоти від "ДНР", - ексдружина Тимощука ошелешила інформацією про колишнього капітана збірної України, який працює в Росії
14:35
Віктор Ляшко
Ляшко: У трьох українських областях "червоної" зони стабілізуються COVID-показники
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV