Мером Харкова обрали Ігоря Терехова

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Голова Харківської ТВК Олена Матвієнко повідомила, що Ігор Терехов набрав 50,66% голосів виборців (146 240).



Інші кандидати набрали таку кількість голосів:



Михайло Добкін (самовисуванець) - 82 008 голосів;

Олександр Скорик ("Європейська Солідарність") - 15 462 голоси;

Костянтин Немичев (самовисуванець) - 20 295 голосів;

Аліна Мустафаєва (самовисуванка) - 9151 голос;

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") - 8106 голосів;

Денис Ярославський (самовисуванець) - 5660 голосів.



Ігор Терехов - голова фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", секретар Харківської міської ради з 9 грудня 2020 року, виконувач обов'язків міського голови Харкова з 17 грудня 2020 року після смерті мера міста Геннадія Кернеса.



Терехов відомий зокрема тим, що виступав за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова всупереч закону про "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів". Крім того, Терехов виступав проти демонтажу бюста Жукова.



Депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва звинуватила Терехова у фальсифікації електронного підпису Геннадія Кернеса.



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