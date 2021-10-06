Меру Одеси Труханову підписали підозру

Про це вона повідомила 6 жовтня.



"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП. Це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону", - повідомила вона.



За словами Венедіктової, підозрюваними стали мер міста (Генадій Труханов - ред.), низка міських посадовців і "один відомий одесит", роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити.



"Слідству вдалося кваліфіковано задокументувати протиправну діяльність таких різношерстих людей: від градоначальника та експрокурора області і до, здавалося б, звичайного бізнесмена, який вміло нарядив всіх цих героїв у різні одежинки і "крутив" ними як хотів, прямо як на виставі в театрі юного глядача. Вони були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – кримінально карані діяння. Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн", - заявила генпрокурор.

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