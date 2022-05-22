Мешканець Сєвєродонецька проїхав на велосипеді 65 км, щоб евакуюватись

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, чоловіка зустріли рятувальники, які допомагали евакуювати жителів Лисичанська. Аріфа Багірова, який евакуювався на велосипеді, підібрали на трасі до Бахмуту. Гайдай повідомив, що цей відрізок дороги постійно прострілюється ворогом.

"Постійно стрільба, обстріли, потрапив під авіаційний обстріл. Ну є вже якісь навички рятування в екстремальних ситуаціях. Зразу стрибав у кювет, що і іншим рекомендую", - розповів Аріф.

Жителя Сєвєродонецька доправили до безпечного місця та надали йому тимчасовий прихисток. Сергій Гайдай також повідомив, що 22 травня вдалось евакуювати трьох жителів Лисичанська.

Асоціація організацій осіб з інвалідністю доправила на Луганщину 35 тонн гуманітарної допомоги.

Росіяни намагалися увірватися до Сєвєродонецька з чотирьох напрямків, але були відкинуті на попередні позиції.

Росія зосередила головні зусилля на оточенні та захопленні Сєвєродонецька у Луганській області. Про це повідомляє Інститут дослідження війни.

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