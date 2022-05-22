Найближчими днями РФ кине усі сили на оточення та захоплення Сєвєродонецька, - ISW

Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW.

Американські аналітики звертають увагу, що росіяни 21 травня активізували зусилля з оточення та захоплення Сєвєродонецька. Вони припускають, що окупанти, ймовірно, продовжать це робити найближчими днями, оскільки зусилля на інших напрямках, включаючи Ізюмський, не мають успіху.

Експерти очікують, що росіяни в Луганській області спробують отримати вигоду з нещодавніх досягнень на дузі Рубіжне - Сєвєродонецьк - Луганськ - Попасна, щоб оточити та взяти в облогу Сєвєродонецьк, який у ISW називають останнім українським опорним пунктом в Луганській області.

Також аналітики зазначають, що окупанти проводять операції з відрізання українських наземних ліній зв'язку між Сєвєродонецьком і Лисичанськом через річку Сіверський Донець.

22 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти здійснили чергову спробу увірватися до Сєвєродонецька, однак були відкинуті українськими захисниками на попередні позиції.

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