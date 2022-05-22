Росіяни намагалися увірватися до Сєвєродонецька з чотирьох напрямків, але були відкинуті на попередні позиції

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в telegram.

За його словами, ворог при спробі увірватися до міста отримав відсіч та відійшов на попередні позиції.

"Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів продовжилися. Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу. Крім того, вчора були затримані декілька людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ", - написав Гайдай.

Він додав, що позиції наших військ росіяни обстрілюють вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька.

Також противник вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового. Наступ було відбито, ворог зазнав втрат та забрався на старі позиції.

Загалом 21 травня було відбито дев’ять атак, знищено п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобілі противника. Підрозділи ППО уразили один БПЛА "Орлан-10".

21 травня росіяни зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

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