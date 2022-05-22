Асоціація організацій осіб з інвалідністю доправила на Луганщину 35 тонн гуманітарної допомоги, - Гайдай

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Відомо, що партнером Асоціації організацій осіб з інвалідністю є Норвезька рада у справах біженців.

"Ми доставляємо гуманітарну допомогу від наших партнерів з NRC (Норвезької ради у справах біженців) тим людям, хто залишився в Луганській і Донецькій областях. Цього разу відвезли 35 тонн вантажу - продукти харчування і засоби гігієни", - розповів голова ГО «ЛАООІ» Микола Надулічний



Також для деяких бомбосховищ у Луганській області придбали сонячні панелі, щоб місцеві мешканці мали змогу зарядити мобільні телефони та вийти на зв'язок із рідними.

Нагадаємо, росіяни прагнуть оточити підконтрольну Україні Луганщину й руйнують її міста. Окупанти штурмують Сєвєродонецьк, убивають цивільних, блокують евакуацію й перетворюють міста на руїни

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