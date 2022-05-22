Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.

"Окупанти намагаються оточити підконтрольну Уряду Україні частину Луганської області, перетворюючи на руїни міста, які захищаються від загарбників. На багатьох напрямках постійно здійснюються ворожі атаки, а населені пункти обстрілюються рашистами з артилерії та систем залпового вогню. Усі свої сили ворог зосередив на штурмі Сєвєродонецька, на околицях якого постійно точаться бої. Місто перетворюють на новий Маріуполь", - зауважила вона.

У Сєвєродонецьку 21 травня росіяни обстріляли школу, де ховалося близько 200 містян. Унаслідок цього троє людей загинуло, ще троє постраждали.

Також окупанти намагаються захопити автошлях Лисичанськ - Бахмут, що заблокує евакуацію цивільних і постачання гуманітарної допомоги.

"Вбивства мирного населення, обстріли мирних міст та цивільних об’єктів армією країни-агресора зі зброї, суворо забороненої міжнародним гуманітарним правом є військовими злочинами та злочинами проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду й грубим порушенням норм чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них", - наголосила омбудсман.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці злочини. Вона закликала міжнародних партнерів надати зброю для боротьби з окупантами.

17 травня боєць тероборони Сергій Шакун заявив, що росіяни хочуть перерізати трасу Лисичанськ - Бахмут.

20 травня окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де було понад 200 цивільних, унаслідок щонайменше троє людей загинули.

21 травня росіяни намагалися увірватися до Сєвєродонецька з чотирьох напрямків, але були відкинуті на попередні позиції.

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