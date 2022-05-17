Росіяни хочуть перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут, - боєць ЗСУ Шакун

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Росіяни на сьогодні хочуть перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут і для цього роблять контрнаступ на Рубіжне, Білогорівку. Ворог хоче звузити територію для контролю і не дати можливостей для руху та виїзду, тому під ударами й Тошківка, і Гірське, і Комишуваха, і Попасна"- розказав Сергій Шакун



Боєць ЗСУ зазначив, що тільки нелюди могли вести обстріл евакуаційного автобуса, хоча під удари балістичних ракет постійно потрапляють лікарні, житлові будинки - це ганьба.



"Війна, яка вже вісім років на Луганщині, зараз на стадії активізації й сьогодні треба не дати можливостей ворогу оточити Лисичанськ, Білогорівку, Бахмут" - зазначив Шакун.



Боєць ЗСУ додав, що дякуючи нашим партнерам, ми можемо дати достойну відповідь і утримати ситуацію на Луганщині.

12 травня на Луганщині 12 окупанти обстріляли майже 60 будинків

14 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за містом Попасна окупанти знищують й прилеглі населені пункти

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