Росіяни хочуть перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут, - боєць ЗСУ Шакун
Сергій Шакун, боєць ЗСУ у ТрО Лисичанська розповів, що ворог намагається встановити контроль та звузити обстрілами рух між населеними пунктами Луганщини
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Росіяни на сьогодні хочуть перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут і для цього роблять контрнаступ на Рубіжне, Білогорівку. Ворог хоче звузити територію для контролю і не дати можливостей для руху та виїзду, тому під ударами й Тошківка, і Гірське, і Комишуваха, і Попасна"- розказав Сергій Шакун
Боєць ЗСУ зазначив, що тільки нелюди могли вести обстріл евакуаційного автобуса, хоча під удари балістичних ракет постійно потрапляють лікарні, житлові будинки - це ганьба.
"Війна, яка вже вісім років на Луганщині, зараз на стадії активізації й сьогодні треба не дати можливостей ворогу оточити Лисичанськ, Білогорівку, Бахмут" - зазначив Шакун.
Боєць ЗСУ додав, що дякуючи нашим партнерам, ми можемо дати достойну відповідь і утримати ситуацію на Луганщині.
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