Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де було понад 200 цивільних: щонайменше троє людей загинули
Уранці 20 травня росіяни обстріляли з артилерії школу в Сєвєродонецьку, де ховалося понад 200 людей, унаслідок чого загинуло троє дорослих
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці", - наголосив він.
Поліція Луганщини намагається перевезти людей до іншого укриття. Очільник ОВА закликав людей постійно перебувати у сховищах.
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