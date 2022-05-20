Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєвєродонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Більше 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці", - наголосив він.

Поліція Луганщини намагається перевезти людей до іншого укриття. Очільник ОВА закликав людей постійно перебувати у сховищах.

7 травня в Білогорівці на Луганщині окупанти скинули авіабомбу на школу, де ховалося близько 90 людей, унаслідок чого загинуло щонайменше 60 людей.

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