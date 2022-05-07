У Білогорівці на Луганщині росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалося близько 90 цивільних
У Білогорівці на Луганщині 7 травня окупанти скинули авіабомбу на школу, де перебувало близько 90 людей, приблизно 30 з них урятували з-під завалів
Про це в телеграмі написав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Останній тиждень Білогорівка - село поблизу Лисичанська - гаряча точка. Орки намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої. Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними мешканцями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися", - повідомив він.
Після влучання в місцевий клуб підвал школи був єдиним укриттям для місцевих мешканців, однак росіяни знищили і його. Там перебувало близько 90 цивільних, приблизно 30 із них уже врятували з-під завалів.
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