У школі на Луганщині після авіаудару загинуло щонайменше 60 людей
Відомо, що у білогорівській школі на момент скидання авіабомби знаходилося близько 90 людей
Про це інформує на сторінці у фейсбук голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Через влучання російської авіабомби на школу в селищі Білогорівка будівля обвалилася, відбулося займання. Близько трьох годин рятувальники гасили вогонь.
З-під завалів дістали близько 30 людей, семеро з них поранені. Понад 60 людей загинуло, утім завали ще розбирають.
"Орки скинули авіабомбу на сільську школу, в якій орієнтовно знаходилося близько 90 людей.
Військовими та ДСНС було врятовано з-під завалів близько 30 людей, семеро з них поранені.
Двох дістали вже мертвими.
Близько 60 мешканців загинули. Остаточна цифра жертв буде уточнена, коли завали розберуть до кінця", – пише Сергій Гайдай.
- Сьогодні, 8 травня, внаслідок нічних ворожих обстрілів по Шипіловому Луганської області було зруйновано двоповерховий будинок, під завалами опинилися 11 людей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе