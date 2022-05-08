У школі на Луганщині після авіаудару загинуло щонайменше 60 людей

Про це інформує на сторінці у фейсбук голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Через влучання російської авіабомби на школу в селищі Білогорівка будівля обвалилася, відбулося займання. Близько трьох годин рятувальники гасили вогонь.



З-під завалів дістали близько 30 людей, семеро з них поранені. Понад 60 людей загинуло, утім завали ще розбирають.



"Орки скинули авіабомбу на сільську школу, в якій орієнтовно знаходилося близько 90 людей.



Військовими та ДСНС було врятовано з-під завалів близько 30 людей, семеро з них поранені.



Двох дістали вже мертвими.



Близько 60 мешканців загинули. Остаточна цифра жертв буде уточнена, коли завали розберуть до кінця", – пише Сергій Гайдай.

Сьогодні, 8 травня, внаслідок нічних ворожих обстрілів по Шипіловому Луганської області було зруйновано двоповерховий будинок, під завалами опинилися 11 людей.

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