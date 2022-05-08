Вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому Луганської області
Внаслідок нічних ворожих обстрілів по Шипіловому Луганської області було зруйновано двоповерховий будинок, під завалами опинилися 11 людей
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Також зафіксували пошкодження 4 будинків у Рубіжному, 9 - в Сєвєродонецьку, ще 2 - у Лисичанську.
Відомо, що евакуйований один поранений.
- Нагадаємо, 7 травня на Луганщині росіяни з "градів" обстріляли житлові будинки Привілля, унаслідок чого загинуло двоє дітей, ще двоє та жінка отримали важкі поранення.
- Уже третій місяць, як російська армія вчинила повномасштабне вторгнення на територію України. Відомо, що для підтримки цього наступу РФ витрачає близько $900 млн на день.
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