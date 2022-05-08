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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому Луганської області

Вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому Луганської області

8 травня, 2022 неділя
08:19
війна з Росією окупанти

Внаслідок нічних ворожих обстрілів по Шипіловому Луганської області було зруйновано двоповерховий будинок, під завалами опинилися 11 людей

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також зафіксували пошкодження 4 будинків у Рубіжному, 9 - в Сєвєродонецьку, ще 2 - у Лисичанську. 

Відомо, що  евакуйований один поранений.

  • Нагадаємо, 7 травня на Луганщині росіяни з "градів" обстріляли житлові будинки Привілля, унаслідок чого загинуло двоє дітей, ще двоє та жінка отримали важкі поранення.
  • Уже третій місяць, як російська армія вчинила повномасштабне вторгнення на територію України. Відомо, що для підтримки цього наступу РФ витрачає близько $900 млн на день.

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Луганщина
обстріл
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