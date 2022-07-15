Мешканці Херсонщини почали масово виїжджати на підконтрольну Україні територію, - ОВА

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Люди масово покидають своє майно, рятуючись від окупантів. Виїжджають на свій страх та ризик, бо окупанти не погоджують надання "зелених коридорів". Ті, хто залишаються, вимушені жити в нелюдських умовах: без ліків та продуктів, без газо-, водо- та електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що люди активно почали виїжджати після вдалих знищень ЗСУ об'єктів противника.

"Наявні випадки, що окупанти почали силою виганяти людей з бомбосховищ та самі почали там переховуватись", - додають у військовій адміністрації.

За даними пресслужби, ситуація в області залишається стабільно напруженою. У населених пунктах, що розташовані неподалік лінії фронту, багато пошкоджених будинків, люди отримують поранення, через обстріли спалахують постійні пожежі на полях та в лісах.

Правоохоронці майже щодня фіксують факти викрадення або зникнення людей на Херсонщині. У Скадовській громаді окупаційна “влада” намагається переформатувати середню освіту на російський лад. Зокрема, цього тижня оголосили прізвища "нових директорів". У Генічеську жителі розповідають про тиск і мародерство з боку окупантів. Кажуть, що через нібито порушення “заборони рибалити в морі” місцевим рибалкам окупанти зламали руки.

14 липня очільник ОВА повідомив, що Збройні сили України звільнили 44 населені пункти на Херсонщині.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські окупанти покинули будівлю ОДА.

У Новій Маячці Олешківського району Збройні сили України ліквідували пункт російської армії, який був розташований у приміщенні колишнього дитячого санаторію.

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