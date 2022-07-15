Мешканці Херсонщини почали масово виїжджати на підконтрольну Україні територію, - ОВА
Рятуючись від окупантів, жителі Херсонської області залишають майно та виїжджають на територію, яка підконтрольна Україні
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Люди масово покидають своє майно, рятуючись від окупантів. Виїжджають на свій страх та ризик, бо окупанти не погоджують надання "зелених коридорів". Ті, хто залишаються, вимушені жити в нелюдських умовах: без ліків та продуктів, без газо-, водо- та електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що люди активно почали виїжджати після вдалих знищень ЗСУ об'єктів противника.
"Наявні випадки, що окупанти почали силою виганяти людей з бомбосховищ та самі почали там переховуватись", - додають у військовій адміністрації.
За даними пресслужби, ситуація в області залишається стабільно напруженою. У населених пунктах, що розташовані неподалік лінії фронту, багато пошкоджених будинків, люди отримують поранення, через обстріли спалахують постійні пожежі на полях та в лісах.
Правоохоронці майже щодня фіксують факти викрадення або зникнення людей на Херсонщині. У Скадовській громаді окупаційна “влада” намагається переформатувати середню освіту на російський лад. Зокрема, цього тижня оголосили прізвища "нових директорів". У Генічеську жителі розповідають про тиск і мародерство з боку окупантів. Кажуть, що через нібито порушення “заборони рибалити в морі” місцевим рибалкам окупанти зламали руки.
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