Мешканці Києва заборгували за світло 1 млрд грн, – YASNO

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Серед боржників більшість (понад 100 тис. домогосподарств) споживають щомісяця до 250 кВт-год. Майже 19 тис. боржників використовують 250-500 кВт-год. Ще 7 тис. неплатників споживають понад 500 кВт-год на місяць.

У компанії наголосили, що останнім часом платіжна дисципліна населення погіршилася, що впливає на темпи відновлення енергетичної інфраструктури.

Там також підкреслили, що надалі боржники взагалі можуть залишитися без електропостачання, коли буде скасована заборона на відключення споживачів.

Сергій Коваленко назвав своєчасну оплату за електроенергію важливою умовою для енергетичної безпеки усієї країни.