Мешканці Києва заборгували за світло 1 млрд грн, – YASNO
Станом на 1 грудня 2023 року мешканці столиці заборгували за електроенергію 1 млрд грн. При цьому 130 тис. родин накопичили заборгованість за понад 3 місяці
Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.
Серед боржників більшість (понад 100 тис. домогосподарств) споживають щомісяця до 250 кВт-год. Майже 19 тис. боржників використовують 250-500 кВт-год. Ще 7 тис. неплатників споживають понад 500 кВт-год на місяць.
У компанії наголосили, що останнім часом платіжна дисципліна населення погіршилася, що впливає на темпи відновлення енергетичної інфраструктури.
Там також підкреслили, що надалі боржники взагалі можуть залишитися без електропостачання, коли буде скасована заборона на відключення споживачів.
Сергій Коваленко назвав своєчасну оплату за електроенергію важливою умовою для енергетичної безпеки усієї країни.
- Уряд пообіцяв, що у 2024 році тариф на електроенергію для побутових споживачів і надалі становитиме 2,64 грн за кВт-год.
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