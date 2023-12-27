Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

За словами прем’єр-міністра, українська енергетика успішно проходить перший зимовий місяць.

"Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Що дасть змогу не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", - наголосив Шмигаль.

Денис Шмигаль також наголосив, що вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання.

"Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств", - йдеться у повідомленні.