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Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію

27 грудня, 2023 середа
19:26
Суспільство Шмигаль

У середу, 27 грудня, український уряд ухвалив рішення продовжити дію покладання спецзобов’язань на електроенергію до кінця квітня 2024 року

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

За словами прем’єр-міністра, українська енергетика успішно проходить перший зимовий місяць.

"Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Що дасть змогу не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", - наголосив Шмигаль.

Денис Шмигаль також наголосив, що вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання.

"Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств", - йдеться у повідомленні.

  • 17 листопада Міненерго спростувало інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, яку ширять у мережі.
Економіка
Україна
Кабмін
Енергія
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
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