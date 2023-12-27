Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію
У середу, 27 грудня, український уряд ухвалив рішення продовжити дію покладання спецзобов’язань на електроенергію до кінця квітня 2024 року
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.
За словами прем’єр-міністра, українська енергетика успішно проходить перший зимовий місяць.
"Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Що дасть змогу не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", - наголосив Шмигаль.
Денис Шмигаль також наголосив, що вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання.
"Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств", - йдеться у повідомленні.
- 17 листопада Міненерго спростувало інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, яку ширять у мережі.
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