Мешканців Борисполя закликали виїхати з міста
Міський голова Борисполя Володимир Борисенко закликав мешканців виїхати з міста.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"Як показує практика, у тих містах, де зараз точаться бої – чим менше цивільних у місті, тим легше працювати ЗСУ. Нагальної потреби перебувати в місті нема. Бої точаться вже навколо Борисполя. Звертаюся до населення – будьте розумними і по можливості виїжджайте з міста", - сказав він.
Борисенко зазначив, що майже щодня з Борисполя є транспорт до Західної України. Окрім того, влада міста готова організовувати групи для евакуації.
"Майже щоденно є відправки людей в Західну Україну. Згуртуйтесь будь ласка, буде організовано групи. Хто не має можливості виїхати, вивеземо, хто має можливість власним транспортом – організовано колонами", - сказав він.
- Нагадаємо, у Києві та Київській області посилено комендантську годину, яка діятиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня.
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