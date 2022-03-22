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Мешканців Борисполя закликали виїхати з міста

22 березня, 2022 вiвторок
05:52
Новини

Міський голова Борисполя Володимир Борисенко закликав мешканців виїхати з міста.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Як показує практика, у тих містах, де зараз точаться бої – чим менше цивільних у місті, тим легше працювати ЗСУ. Нагальної потреби перебувати в місті нема. Бої точаться вже навколо Борисполя. Звертаюся до населення – будьте розумними і по можливості виїжджайте з міста", - сказав він.

Борисенко зазначив, що майже щодня з Борисполя є транспорт до Західної України. Окрім того, влада міста готова організовувати групи для евакуації.

"Майже щоденно є відправки людей в Західну Україну. Згуртуйтесь будь ласка, буде організовано групи. Хто не має можливості виїхати, вивеземо, хто має можливість власним транспортом – організовано колонами", - сказав він.
 

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