Мессі побив рекорд Роналду в Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Мессі після фіналу Кубка Америки опублікував фото, на якому обіймає трофей та вже набрав за цей пост 20,1 млн лайків. Таким чином, він став найпопулярнішою публікацією, оприлюдненою спортсменом.



Попередній рекорд належав Кріштіану Роналду, який оприлюднив після смерті Дієго Марадони спільне фото з легендарним аргентинцем, яке набрало 19,8 млн вподобайок.



Серед усіх постів в історії, публікація Мессі наразі займає шосте місце. Найпопулярнішим фото в Instagram є знімок яйця на сторінці world_record_egg. Перше фото в акаунті зібрало 55,2 млн лайків.



1 липня повідомлялося, що один рекламний пост Кріштіану Роналду в Instagram коштує $1,6 млн.

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