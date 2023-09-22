Мессі розповів про негідний вчинок ПСЖ після перемоги Аргентини на ЧС-2022

Про це пише infobae.

За словами Мессі, який у 2022 році виступав за ПСЖ, він став єдиним гравцем збірної Аргентини, який не отримав привітання від свого клубу з перемогою на чемпіонаті світу.

"Я став єдиним чемпіоном світу в складі збірної Аргентини, який не отримав привітання від свого клубу. Це можна зрозуміти - Франція не змогла відстояти звання чемпіона світу", - зізнався Мессі.

Аргентинець, який зараз виступає за "Інтер Маямі" зі США, визнав, що його кар'єра у паризькому клубі склалася не так, які він очікував.

"Все склалося не так, як я очікував. На все є свої причини. Навіть якщо мені там не було добре, так вже склалося, що я став чемпіоном світу, поки виступав у Франції", – підсумував Мессі, який виступав за ПСЖ з 2021 до 2023 року.

Перемога Аргентини на ЧС-2022

Збірна Аргентини перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу в серії післяматчевих пенальті. Ліонель Мессі зіграв на ЧС у Катарі 7 матчів, забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. У фіналі Мессі зробив дубль та реалізував післяматчевий одинадцятиметровий.

Для збірної Аргентини чемпіонський титул-2022 став третім в історії. Вона також вигравала ЧС у 1978 та 1986 роках.