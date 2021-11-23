Мессі спрогнозував, чи зможе новий тренер "Барселони" Хаві досягти успіху
Легендарний форвард "Барселони" Ліонель Мессі вважає, що Хаві досягне успіху на посаді головного тренера іспанського топ-клубу
Про це повідомляє Goal.
Мессі, який покинув "Барселону" влітку, не має сумнівів, що іспанський топ-клуб виросте під керівництвом Хаві.
"Хаві – тренер, який багато знає. Він дуже добре знає клуб, де йому все знайоме з самого дитинства. Його парафія дуже важлива для молодих гравців. Не маю сумніву, що з ним "Барса" сильно виросте", – сказав Мессі.
"Барселона" наразі займає сьоме місце в чемпіонаті Іспанії та йде другою у своїй групі в Лізі чемпіонів, де її суперниками є німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" та київське "Динамо".
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- Одразу після призначення Хаві звільнив з "Барселони" тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта.
- 12 листопада стало відомо, що "Барселона" домовилась про трансфер бразильського захисника Дані Алвеса.
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