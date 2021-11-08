Мессі вирішив переманити у ПСЖ зірку "Барселони"
ПСЖ під час зимового трансферного вікна може підписати лівого захисника "Барселони" Жорді Альбу
Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, у трансфері Жорді Альби в ПСЖ зацікавлений Ліонель Мессі, який минулого літа покинув "Барселони" заради паризького клубу.
Боси "Барселони" готові відпустити Альбу, щоб розвантажити зарплатну відомість. 32-річний лівий захисник не входить у довгострокові плани клубу.
У нинішньому сезоні на рахунку Альби 5 асистів і 11 матчів за "Барселону" у всіх турнірах.
Трансферна вартість іспанця складає 15 млн євро, контракт розрахований до 2024 року.
Альба є вихованцем "Барселони", але у юному віці безплатно покидав клуб, після чого каталонці купили його у "Валенсії" за 14 млн євро. Це трапилось у 2012 році.
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