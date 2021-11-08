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Головна Спорт Мессі вирішив переманити у ПСЖ зірку "Барселони"

Мессі вирішив переманити у ПСЖ зірку "Барселони"

8 листопада, 2021 понедiлок
22:19
Спорт "Валенсія" - "Барселона"

​​​​​​​ПСЖ під час зимового трансферного вікна може підписати лівого захисника "Барселони" Жорді Альбу

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, у трансфері Жорді Альби в ПСЖ зацікавлений Ліонель Мессі, який минулого літа покинув "Барселони" заради паризького клубу.

Боси "Барселони" готові відпустити Альбу, щоб розвантажити зарплатну відомість. 32-річний лівий захисник не входить у довгострокові плани клубу.

У нинішньому сезоні на рахунку Альби 5 асистів і 11 матчів за "Барселону" у всіх турнірах.

Трансферна вартість іспанця складає 15 млн євро, контракт розрахований до 2024 року. 

Альба є вихованцем "Барселони", але у юному віці безплатно покидав клуб, після чого каталонці купили його у "Валенсії" за 14 млн євро. Це трапилось у 2012 році.

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футбол
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Барселона
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