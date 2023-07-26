Мессі зробив дубль у другому матчі за "Інтер Маямі"
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі забив два голи та віддав результативну передачу у другій грі за "Інтер Маямі" зі США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Мессі у матчі групового раунду Кубка ліги MLS (Головної ліги футболу) проти "Атланти Юнайтед" забив на 8-й та 22-й хвилинах. Крім цього, аргентинець асистував Тейлору, який також зробив дубль. "Інтер Маямі" переміг 4:0.
Мессі забив за американський клуб у другому поспіль матчі.
Трансфер Мессі до MLS
Ліонель Мессі перейшов до "Інтер Маямі" з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершився контракт з чемпіонами Франції. Власником клубу зі США є легендарний англійський футболіст Девід Бекхем.
У минулому сезоні аргентинець зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.
Мессі грав за парижан з 2021 року та допоміг їм здобути два чемпіонських титули у Франції.
Результат
MLS. Кубок ліги
Груповий етап
26 липня
"Інтер Маямі" – "Атланта Юнайтед" 4:0
Голи: Мессі, 8, 22, Тейлор, 44, 53
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