Про це повідомляє Еспресо.TV.

Мессі у матчі групового раунду Кубка ліги MLS (Головної ліги футболу) проти "Атланти Юнайтед" забив на 8-й та 22-й хвилинах. Крім цього, аргентинець асистував Тейлору, який також зробив дубль. "Інтер Маямі" переміг 4:0.

Мессі забив за американський клуб у другому поспіль матчі.

Трансфер Мессі до MLS

Ліонель Мессі перейшов до "Інтер Маямі" з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершився контракт з чемпіонами Франції. Власником клубу зі США є легендарний англійський футболіст Девід Бекхем.

У минулому сезоні аргентинець зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Мессі грав за парижан з 2021 року та допоміг їм здобути два чемпіонських титули у Франції.

Результат

MLS. Кубок ліги

Груповий етап

26 липня

"Інтер Маямі" – "Атланта Юнайтед" 4:0

Голи: Мессі, 8, 22, Тейлор, 44, 53