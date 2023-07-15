Клуб Бекхема оголосив про трансфер Мессі

Про це повідомляє офіційний твіттер "Інтер Маямі".

Ліонель Мессі підписав контракт до грудня 2025 року. Аргентинець виступатиме за "Інтер Маямі" під 10-м номером.

Відзначимо, що президентом "Інтер Маямі" є Девід Бекхем. За команду грає українець Сергій Кривцов. Клуб також підписав ексфутболіста "Барселони" Серхіо Бускетса. Велика ймовірність, що в "Інтер" перейдуть Серхіо Рамос та Жорді Альба.

"Інтер Маямі" займає останнє, 15 місце, у турнірній таблиці Східної Конференції МЛС. Команда має в запасі два матчі.

Мессі і ПСЖ

Ліонель Мессі йде з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершується контракт з чемпіонами Франції.

У минулому сезоні 36-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Мессі допоміг парижанам здобути золоті медалі Ліги 1 у цьому та минулому сезоні. Він грав за ПСЖ з 2021 року.