Клуб Бекхема оголосив про трансфер Мессі
Культовий аргентинський нападник Ліонель Мессі офіційно став гравцем американського "Інтер Маямі"
Про це повідомляє офіційний твіттер "Інтер Маямі".
Ліонель Мессі підписав контракт до грудня 2025 року. Аргентинець виступатиме за "Інтер Маямі" під 10-м номером.
Відзначимо, що президентом "Інтер Маямі" є Девід Бекхем. За команду грає українець Сергій Кривцов. Клуб також підписав ексфутболіста "Барселони" Серхіо Бускетса. Велика ймовірність, що в "Інтер" перейдуть Серхіо Рамос та Жорді Альба.
"Інтер Маямі" займає останнє, 15 місце, у турнірній таблиці Східної Конференції МЛС. Команда має в запасі два матчі.
Мессі і ПСЖ
Ліонель Мессі йде з ПСЖ на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершується контракт з чемпіонами Франції.
У минулому сезоні 36-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 41 матч, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.
Мессі допоміг парижанам здобути золоті медалі Ліги 1 у цьому та минулому сезоні. Він грав за ПСЖ з 2021 року.
- 3 червня ПСЖ офіційно повідомив, що Ліонель Мессі йде з команди.
- 7 червня стало відомо, що легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі став гравцем "Інтер Маямі".
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