Мессі попрощався з ПСЖ

Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

"Дякую клубу, Парижу та його жителям за ці два роки. Я бажаю їм всього найкращого в майбутньому", - сказав Ліонель Мессі.

Аргентинець йде з паризького клубу на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершується контракт з чемпіонами Франції.

У нинішньому сезоні 35-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 40 матчів, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Мессі допоміг парижанам здобути золоті медалі Ліги 1 у цьому та минулому сезоні. Він грав за ПСЖ з 2021 року.