Мессі попрощався з ПСЖ
Французький ПСЖ офіційно повідомив, що Ліонель Мессі йде з команди
Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.
"Дякую клубу, Парижу та його жителям за ці два роки. Я бажаю їм всього найкращого в майбутньому", - сказав Ліонель Мессі.
Аргентинець йде з паризького клубу на правах вільного агента, оскільки у нього в червні завершується контракт з чемпіонами Франції.
У нинішньому сезоні 35-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 40 матчів, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.
Мессі допоміг парижанам здобути золоті медалі Ліги 1 у цьому та минулому сезоні. Він грав за ПСЖ з 2021 року.
- 9 травня вже повідомлялося, що з наступного сезону Мессі гратиме в Саудівській Аравії.
- 10 травня Хорхе Мессі спростував інформацію, що його син досяг домовленості про трансфер у саудівський "Аль-Хіляль".
- 31 травня ЗМІ повідомили, що Ліонель Мессі узгодив умови особистого контракту з "Аль-Хілялем" із Саудівської Аравії, який запропонував йому зарплату $500 млн на рік.
- Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє також підтвердив, що аргентинський форвард залишає французький клуб.
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