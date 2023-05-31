Мессі запропонували божевільні гроші за перехід до клубу із Саудівської Аравії
Ліонель Мессі узгодив умови особистого контракту з "Аль-Хілялем" із Саудівської Аравії, який запропонував аргентинському футболісту зарплату $500 млн на рік
Про це повідомив журналіст Sportitalia Руді Галетті у twitter.
Він стверджує, що Ліонель Мессі збирається стати гравцем "Аль-Хіляля".
За інформацією інсайдер, аргентинець, у якого після завершення нинішнього сезону закінчується контракт з французьким ПСЖ, вже узгодив з клубом із Саудівської Аравії умови особистої угоди. За нею він зароблятиме $500 млн на рік. Батько футболіста - Хорхе Мессі, який є його агентом, також отримає гонорар за трансфер.
"Немає лише підпису на контракті, який очікується після закінчення чемпіонату Франції. Поява аргентинця у Саудівській Аравії здається питанням часу", - написав Галетті.
У нинішньому сезоні 35-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 40 матчів, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач. Аргентинець допоміг парижанам стати чемпіонами Франції.
"Аль-Хіляль" за тур до завершення чемпіонату Саудівської Аравії йде в турнірній таблиці третім.
- 9 травня вже повідомлялося, що з наступного сезону Мессі гратиме в Саудівській Аравії.
- 10 травня Хорхе Мессі спростував інформацію, що його син досяг домовленості про трансфер у саудівський "Аль-Хіляль".
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