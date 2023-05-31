Про це повідомив журналіст Sportitalia Руді Галетті у twitter.

Він стверджує, що Ліонель Мессі збирається стати гравцем "Аль-Хіляля".

За інформацією інсайдер, аргентинець, у якого після завершення нинішнього сезону закінчується контракт з французьким ПСЖ, вже узгодив з клубом із Саудівської Аравії умови особистої угоди. За нею він зароблятиме $500 млн на рік. Батько футболіста - Хорхе Мессі, який є його агентом, також отримає гонорар за трансфер.

"Немає лише підпису на контракті, який очікується після закінчення чемпіонату Франції. Поява аргентинця у Саудівській Аравії здається питанням часу", - написав Галетті.

У нинішньому сезоні 35-річний Ліонель Мессі зіграв за ПСЖ 40 матчів, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач. Аргентинець допоміг парижанам стати чемпіонами Франції.

"Аль-Хіляль" за тур до завершення чемпіонату Саудівської Аравії йде в турнірній таблиці третім.