Ліонель Мессі гратиме в Саудівській Аравії з наступного сезону, - AFP
Гравець французького ПСЖ Ліонель Мессі буде грати в Саудівський Аравії з наступного сезону
Про це повідомляє видання Agence France-Presse.
Джерело, знайоме з переговорами, повідомило, що угода вже укладена. З наступного сезону 35-річний аргентинець почне виступати на Близькому Сході.
Джерело назвало суму, яку отримає Мессі, "величезною".
Контракт Мессі з "Парі Сен-Жермен" закінчується 30 червня цього року.
Цього сезону Мессі забив 15 голів і 15 разів віддав результативні передачі в 28 матчах Ліги 1.
- 2 травня ПСЖ відсторонив Ліонеля Мессі від команди на два тижні.
- 8 травня французький ПСЖ скасував покарання аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, якого відсторонили від тренувань на два тижні
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