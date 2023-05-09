Ліонель Мессі гратиме в Саудівській Аравії з наступного сезону, - AFP

Про це повідомляє видання Agence France-Presse.

Джерело, знайоме з переговорами, повідомило, що угода вже укладена. З наступного сезону 35-річний аргентинець почне виступати на Близькому Сході.

Джерело назвало суму, яку отримає Мессі, "величезною".

Контракт Мессі з "Парі Сен-Жермен" закінчується 30 червня цього року.

Цього сезону Мессі забив 15 голів і 15 разів віддав результативні передачі в 28 матчах Ліги 1.