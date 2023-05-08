ПСЖ відреагував на вибачення відстороненого від тренувань Мессі
Французький ПСЖ скасував покарання аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, якого відсторонили від тренувань на два тижні
Про це повідомляє Marca.
8 травня Мессі відновив тренування з ПСЖ. Це сталося за шість днів після того, як паризький клуб відсторонив аргентинця від команди на два тижні за неузгоджений візит до Саудівської Аравії на відпочинок та вибачень аргентинця.
ПСЖ опублікував фото Мессі з тренування, яке відбулося у понеділок.
Через покарання 35-річний форвард пропустив матч чемпіонату Франції проти "Труа" (3:1). Фани клубу після інциденту вимагали, аби аргентинець забирався з ПСЖ.
Ліонель Мессі у нинішньому сезоні зіграв за парижан 37 матчів, забив 20 голів та віддав 19 результативних передач. ПСЖ за 4 тури до завершення чемпіонату Франції очолює турнірну таблицю та випереджає найближчого переслідувача - "Ланс" - на 6 очок.
- 2 травня ПСЖ відсторонив Ліонеля Мессі від команди на два тижні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе