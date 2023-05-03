ПСЖ прийняв доленосне рішення стосовно майбутнього Мессі
Французький ПСЖ не намагатиметься домовитися про новий контракт з Ліонелем Мессі
Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією джерела, останньою крапкою у питанні, чи продовжувати співпрацю з Ліонелем Мессі, стала поїздка аргентинця у Саудівську Аравію.
Після поразки в матчі з "Лор'яном" Ліонель Мессі без дозволу клубу відправився на відпочинок у Саудівську Аравію. Через таку поведінку 35-річного форварда відсторонили від команди на 2 тижні. Він не може тренуватись з командою, а також не отримуватиме зарплату.
Контракт Мессі з ПСЖ розрахований до літа 2023 року.
У нинішньому сезоні Мессі зіграв за парижан 37 матчів, забив 20 голів та віддав 19 результативних передач.
- У вересні 2022 року повідомлялося, що Мессі безплатно покине ПСЖ наступного літа.
- 3 березня стало відомо, що Мессі вирішив продовжити кар'єру в одному з європейських клубів.
- 17 квітня президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Мессі незабаром повернеться до іспанського клубу.
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