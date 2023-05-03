ПСЖ прийняв доленосне рішення стосовно майбутнього Мессі

Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, останньою крапкою у питанні, чи продовжувати співпрацю з Ліонелем Мессі, стала поїздка аргентинця у Саудівську Аравію.

Після поразки в матчі з "Лор'яном" Ліонель Мессі без дозволу клубу відправився на відпочинок у Саудівську Аравію. Через таку поведінку 35-річного форварда відсторонили від команди на 2 тижні. Він не може тренуватись з командою, а також не отримуватиме зарплату.

Контракт Мессі з ПСЖ розрахований до літа 2023 року.

У нинішньому сезоні Мессі зіграв за парижан 37 матчів, забив 20 голів та віддав 19 результативних передач.