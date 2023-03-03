Мессі прийняв доленосне рішення стосовно свого майбутнього
Нападник французького ПСЖ Ліонель Мессі вирішив не покидати європейський континент
Про це повідомляє Transfer News Live.
За інформацією джерела, Мессі бажає й надалі виступати на топовому рівні в одній з європейських ліг. Аргентинський гравець не розглядатиме пропозиції від клубів з МЛС, Саудівської Аравії та Аргентини.
Контракт 35-річного Мессі з ПСЖ чинний до кінця сезону. Зараз сторони ведуть перемовини про продовження співпраці, але не виключено, що зірковий форвард змінить команду.
Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони" на правах вільного агента. Зараз Transfermarkt оцінює аргентинця у 50 млн євро.
У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв 28 матчів, забив 17 голів та віддав 16 результативних передач.
- Торік повідомлялося, що Мессі безплатно покине ПСЖ наступного літа.
- 27 лютого Ліонеля Мессі оголосили найкращим футболістом світу 2022 року.
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