Мессі прийняв доленосне рішення стосовно свого майбутнього

Про це повідомляє Transfer News Live.

За інформацією джерела, Мессі бажає й надалі виступати на топовому рівні в одній з європейських ліг. Аргентинський гравець не розглядатиме пропозиції від клубів з МЛС, Саудівської Аравії та Аргентини.

Контракт 35-річного Мессі з ПСЖ чинний до кінця сезону. Зараз сторони ведуть перемовини про продовження співпраці, але не виключено, що зірковий форвард змінить команду.

Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони" на правах вільного агента. Зараз Transfermarkt оцінює аргентинця у 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв 28 матчів, забив 17 голів та віддав 16 результативних передач.