Про це авторитетний журналіст Мікель Бласкес повідомив у twitter.

Контракт Ліонеля Мессі з ПСЖ закінчується вже 30 червня 2023 року. За інформацією джерела, аргентинець не продовжуватиме свою угоду і вже після завершення сезону безкоштовно піде від парижан.

У цьому сезоні 35-річний Мессі провів 11 матчів, забив 6 голів і зробив 8 асистів. Влітку 2021 року аргентинець безплатно покинув "Барселону" і перейшов у ПСЖ.

28 вересня Ліонель Мессі зробив дубль за збірну Аргентини у товариському матчі проти Ямайки та вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів національних команд.

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