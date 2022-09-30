Мессі прийняв доленосне рішення стосовно свого майбутнього в ПСЖ
Форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі не продовжить контракт з паризьким топ-клубом
Про це авторитетний журналіст Мікель Бласкес повідомив у twitter.
Контракт Ліонеля Мессі з ПСЖ закінчується вже 30 червня 2023 року. За інформацією джерела, аргентинець не продовжуватиме свою угоду і вже після завершення сезону безкоштовно піде від парижан.
У цьому сезоні 35-річний Мессі провів 11 матчів, забив 6 голів і зробив 8 асистів. Влітку 2021 року аргентинець безплатно покинув "Барселону" і перейшов у ПСЖ.
- 28 вересня Ліонель Мессі зробив дубль за збірну Аргентини у товариському матчі проти Ямайки та вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів національних команд.
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