Про це повідомляє Exclusive Messi у twitter.

Мессі зробив дубль у товариському матчі з Ямайкою та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 3:0.

Аргентинський форвард забив 89-й та 90-й голи за національну команду та вийшов на третє місце в історії серед найкращих бомбардирів збірних. Він випередив Мохтара Дахарі з Малайзії, в якого 89 м'ячів.

На другому місці серед бомбардирів йде іранець Алі Даєї, який забив 109 голів у 148 матчах. Рекордсменом є португалець Кріштіану Роналду на рахунку якого 117 голів у 189 іграх.

Мессі зіграв за збірну Аргентини 164 матчі.

12 серпня France Football оприлюднив список із 30 претендентів на "Золотий м’яч", в якому не знайшлось місця для Ліонеля Мессі.

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