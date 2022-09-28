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Мессі вийшов на третє місце за кількістю голів за збірні

28 вересня, 2022 середа
10:49
Спорт Ліонель Мессі (в центрі)

Ліонель Мессі зробив дубль за збірну Аргентини у товариському матчі проти Ямайки та вийшов на третє місце серед найкращих бомбардирів національних команд

Про це повідомляє Exclusive Messi у twitter

Мессі зробив дубль у товариському матчі з Ямайкою та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 3:0.

Аргентинський форвард забив 89-й та 90-й голи за національну команду та вийшов на третє місце в історії серед найкращих бомбардирів збірних. Він випередив Мохтара Дахарі з Малайзії, в якого 89 м'ячів.

На другому місці серед бомбардирів йде іранець Алі Даєї, який забив 109 голів у 148 матчах.  Рекордсменом є  португалець Кріштіану Роналду на рахунку якого 117 голів у 189 іграх.

Мессі зіграв за збірну Аргентини 164 матчі. 

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футбол
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
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