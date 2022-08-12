Мессі вперше з 2005 року не номінували на "Золотий м'яч"
Французьке видання France Football оприлюднило список претендентів на "Золотий м’яч", де не знайшлось місця для Ліонеля Мессі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліонель Мессі вперше з 2005 року не потрапив у тридцятку претендентів на "Золотий м’яч". 35-річний аргентинець - чинний володар нагороди. Футболіст здобував ЗМ 7 разів - це рекордний показник в історії.
Зірка "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду потрапив до списку претендентів на ЗМ 18-й раз поспіль.
Повний список претендентів на "Золотий м'яч-2022":
Голкіпери:
Тібо Куртуа ("Реал", національність - Бельгія)
Майк Меньян ("Мілан", національність - Франція)
Захисники:
Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль", національність - Англія)
Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль", національність - Нідерланди)
Жоау Канселу ("Манчестер Сіті", національність - Португалія)
Антоніо Рюдігер ("Реал", національність - Німеччина)
Півзахисники:
Йозуа Кімміх ("Баварія", національність - Німеччина)
Каземіро ("Реал", національність - Бразилія)
Фабінью ("Ліверпуль", національність - Бразилія)
Філіп Фоден ("Манчестер Сіті", національність - Англія)
Лука Модрич ("Реал", національність - Хорватія)
Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", національність - Бельгія)
Крістофер Нкунку ("Лейпциг", національність - Франція)
Нападники:
Рафаел Леау ("Мілан", національність - Португалія)
Мохамед Салах ("Ліверпуль", національність - Єгипет)
Вінісіус Жуніор ("Реал", національність - Бразилія)
Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", національність - Португалія)
Луїс Діас ("Ліверпуль", національність - Колумбія)
Роберт Левандовський ("Барселона", національність - Польща)
Ріяд Марез ("Манчестер Сіті", національність - Алжир)
Сон Хин Мін ("Тоттенгем", національність - Південна Корея)
Карім Бензема ("Реал", національність - Франція)
Гаррі Кейн ("Тоттенгем", національність - Англія
Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль", національність - Уругвай)
Садіо Мане ("Ліверпуль", національність - Англія)
Себастьєн Алле ("Борусія Дортмунд", національність - Кот-д'Івуар)
Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", національність - Португалія)
Душан Влахович ("Ювентус", національність - Сербія)
Кіліан Мбаппе (ПСЖ", національність - Франція)
Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті", національність - Норвегія)
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